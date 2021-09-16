Кузбасские власти сообщили возраст последних умерших от COVID-19 пациентов

Согласно последним данным на утро 16 сентября, в Кузбассе скончались четыре пациента. В правительственном Telegram-канале возраст и другие подробности о последних жертвах коронавируса:

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, патологии почек. Она проживала в Кемерове.



У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.



У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.



У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

В общей сложности за время пандемии по подсчетам местных властей в Кемеровской области умерли 1 219 человек. За этот же период было зафиксировано 54 583 случая заражения и 51 937 случаев выздоровления. За минувшие сутки количество заболевших также возросло.

В настоящее время лечение продолжают получать 1 427 человека, еще 10 919 - остаются под наблюдением врачей.