Кузбасские власти сообщили возраст последних умерших от COVID-19 пациентов

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Медики подтвердили гибель еще нескольких жителей Кемеровской области, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Подробности о них сообщили власти.

Согласно последним данным на утро 16 сентября, в Кузбассе скончались четыре пациента. В правительственном Telegram-канале возраст и другие подробности о последних жертвах коронавируса:


  • У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, патологии почек. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
  • У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске.
  • У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

В общей сложности за время пандемии по подсчетам местных властей в Кемеровской области умерли 1 219 человек. За этот же период было зафиксировано 54 583 случая заражения и 51 937 случаев выздоровления. За минувшие сутки количество заболевших также возросло.


В настоящее время лечение продолжают получать 1 427 человека, еще 10 919 - остаются под наблюдением врачей.

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