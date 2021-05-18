Кузбасские власти сообщили точные даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в регионе

В этом году последние звонки в кузбасских школах намечены на субботу, 22 мая. Об этом рассказали сайту VSE42.Ru в Министерстве образования и науки.

– Последние звонки запланированы на 22 мая в очном формате. Никаких централизованных мероприятий не предусмотрено, каждая школа будет сама устанавливать порядок проведения, с учетом требований Роспотребнадзора, – сообщили в ведомстве.

Выпускные вечера состоятся в шахтерском крае в этот раз 26 июня.

В прошлом году последние звонки прошли в дистанционном формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.