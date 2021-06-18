Кузбасские власти сообщили прогноз по коронавирусу в регионе

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Прогноз по распространению инфекции COVID-19 на территории Кемеровской области в ходе онлайн-брифинга озвучила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина

В настоящий момент в стране объявлена пандемия и прогноз по ее распространению зависит не только от сотрудников медицины, но от факторов, влияющих на распространение опасного вируса в массы, такой вывод сделала специалист на брифинге.

– Сегодня мы имеем возможность свободно вакцинироваться. Стоит понимать, что чем выше уровень охвата населения иммунной прослойкой: граждан с антителами, тем короче период подъема заболеваемости и ниже смертность, – заявила Зеленина.

Она отметила, что ограничения на территории шахтерского края продлятся до тех пор, пока у 60% населения области не выработается иммунитет к инфекции COVID-19.

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