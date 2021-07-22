Кузбасские власти сообщили об отсутствии статистики по аллергии после прививок от COVID-19

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В четверг, 22 июля, в прямом эфире кузбасские власти рассказали, что официальная систематизация данных об аллергии после вакцинации в регионе не ведется.

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова отметила, что после процедуры иммунизации человек самостоятельно отслеживает свое состояние и при появлении аллергических реакций обращается к лечащему врачу. При этом официальной статистики по случаям аллергии в регионе, по ее словам, нет.


При этом главный областной терапевт Лариса Токарева добавила, что медработники отслеживают состояние привившихся и если были серьезные реакции, это бы стало известно.


Она также напомнила, что есть два вида побочных реакций — общая и местная.

— Общая — это небольшая температура. Она бывает при любой вакцинации, это абсолютно нормальная реакция, — рассказала Токарева.

В пределах нормы миалгия, головная боль, подташнивание, повышение температуры до 37,5 градусов. Может быть аллергическая реакция в виде сыпи.

Да!
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