Кузбасские власти сообщили об отсутствии статистики по аллергии после прививок от COVID-19

Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова отметила, что после процедуры иммунизации человек самостоятельно отслеживает свое состояние и при появлении аллергических реакций обращается к лечащему врачу. При этом официальной статистики по случаям аллергии в регионе, по ее словам, нет.

При этом главный областной терапевт Лариса Токарева добавила, что медработники отслеживают состояние привившихся и если были серьезные реакции, это бы стало известно.

Она также напомнила, что есть два вида побочных реакций — общая и местная.

— Общая — это небольшая температура. Она бывает при любой вакцинации, это абсолютно нормальная реакция, — рассказала Токарева.

В пределах нормы миалгия, головная боль, подташнивание, повышение температуры до 37,5 градусов. Может быть аллергическая реакция в виде сыпи.