Кузбасские власти сообщили о режиме работы школ в майские праздники

В региональном ведомстве пояснили, что в праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая дети будут отдыхать. При этом власти не определили режим работа образовательных учреждений в период между майскими выходными. Из этого следует, что администрации учреждений в праве самостоятельно принимать решения будут ли школы работать с 4 по 7 мая.

– Все подробности режима работы можно будет узнать в своем образовательном учреждении, – передает комментарий из министерства сайт VSE42.Ru.

Ранее редакция Avokado сообщала, что минобрнауки Кузбасса рассказало, почему дошкольные учреждения продолжат работу в майские праздники.