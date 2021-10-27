Кузбасские власти сообщили о переводе школьников на удаленку из-за COVID-19

На сегодняшний день ученики 180 учебных классов из 83 школ Кемеровской области переведены на дистанционное обучение в связи с усложнением ситуации с заражением опасным китайским вирусом. Подробности о частичном внедрении дистанционного образования на территории региона сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новоселова.

– По состоянию на 26 октября, одна школа в городе Новокузнецк полностью переведена на дистанционный формат, – прокомментировала она во время эфира.

Кроме того, на карантин были отправлены и дети из 63 детских садов. В общей сложности в регионе было приостановлено посещение 76 групп в дошкольных учреждениях.