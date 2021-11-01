Кузбасские власти сообщили о новых жертвах вируса COVID-19

0
Фото:  

Количество погибших кузбассовцев с COVID-19 вновь увеличилось за прошедшие сутки. Представители региональной власти прокомментировали их смерти.

Согласно данным из сводки за понедельник, 1 ноября, на территории Кемеровской области смерть застала сразу четырех человек, которым медики ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с наступлением нового осеннего месяца число зараженных граждан в регионе стало стремительно расти. Согласно новым данным, в Кузбассе специалисты выявили еще 305 новых заболевших COVID-19. Большинство из них проживают в городе Кемерово.


Всего с начала пандемии в Кузбассе заразились опасным вирусом из Китая 63 929 человек. В настоящее время на лечении находится 2 028 жителей области, а 1 464 земляков скончались.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30655

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined