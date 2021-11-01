Кузбасские власти сообщили о новых жертвах вируса COVID-19

Согласно данным из сводки за понедельник, 1 ноября, на территории Кемеровской области смерть застала сразу четырех человек, которым медики ранее поставили диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с наступлением нового осеннего месяца число зараженных граждан в регионе стало стремительно расти. Согласно новым данным, в Кузбассе специалисты выявили еще 305 новых заболевших COVID-19. Большинство из них проживают в городе Кемерово.

Всего с начала пандемии в Кузбассе заразились опасным вирусом из Китая 63 929 человек. В настоящее время на лечении находится 2 028 жителей области, а 1 464 земляков скончались.