Кузбасские власти сделали QR-код обязательным для посещения некоторых учреждений

Из свежего постановления от правительства Кузбасса, которое появилось в открытом доступе в среду, 27 октября, следует, что теперь на территории региона государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры смогут показывать представления с условием, что зал будет заполнен на 500 мест, но не более.

А с 15 ноября следующего месяца им будет разрешено впускать на выступление до 70% посетителей. Однако в таком случае местные власти выставили условие, согласно которому каждый из зрителей для посещения представления должен предъявить один из следующих документов:

QR-код, подтверждающий вакцинацию или факт заболевания;

отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом лицам моложе 18 лет предъявлять ничего не нужно.