Кузбасские власти сделали QR-код обязательным для посещения некоторых учреждений

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Жителям Кемеровской области для посещения некоторых массовых мероприятий с сегодняшнего дня придется предъявлять QR-код о прохождении вакцинации. Подробности сообщили местные власти.

Из свежего постановления от правительства Кузбасса, которое появилось в открытом доступе в среду, 27 октября, следует, что теперь на территории региона государственные концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры смогут показывать представления с условием, что зал будет заполнен на 500 мест, но не более.


А с 15 ноября следующего месяца им будет разрешено впускать на выступление до 70% посетителей. Однако в таком случае местные власти выставили условие, согласно которому каждый из зрителей для посещения представления должен предъявить один из следующих документов:

  • QR-код, подтверждающий вакцинацию или факт заболевания;
  • отрицательный результат теста на COVID-19.

При этом лицам моложе 18 лет предъявлять ничего не нужно.

Да!
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