Кузбасские власти разрешили убить напавшего на скот медведя

Семилетний бурый медведь, обитающий близ поселков Килинск и Якунинск Таштагольского района, напал на крупный рогатый скот. В связи с этим, Департамент по охране объектов животного мира региона выпустил разрешение на ликвидацию животного.

Представляющего угрозу для сельчан медведя планируется устранить в срок до 18 июля текущего года. Предполагается, что хищника застрелят из охотничьего огнестрельного оружия. Тушу животного можно будет использовать в личных целях.

Ранее власти региона разрешили ликвидировать медведя, разорившего пасеку.