Кузбасские власти разрешили проведение ярмарок несмотря на массовые заражения вирусом COVID-19

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал документы, согласно которым в период с 22 октября по 2 ноября в некоторых городах и районах региона будут проведены однодневные сельскохозяйственные ярмарки.

Отмечается, что участникам мероприятий придется соблюдать противоэпидемические требования, что касается мест локаций для торговли, то их установят органы местного самоуправления.

— Рекомендовать лицам, не получившим завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, воздержаться от посещения ярмарок, — следует из распоряжения.

За подин раз посетить ярмарки смогут не более 1 000 человек.