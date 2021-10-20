Кузбасские власти разрешили проведение ярмарок несмотря на массовые заражения вирусом COVID-19

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Губернатор Кузбасса разрешил проведение ярмарок на территории области несмотря на ужесточение мер по противодействию распространению вируса COVID-19 в стране.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал документы, согласно которым в период с 22 октября по 2 ноября в некоторых городах и районах региона будут проведены однодневные сельскохозяйственные ярмарки.


Отмечается, что участникам мероприятий придется соблюдать противоэпидемические требования, что касается мест локаций для торговли, то их установят органы местного самоуправления.

— Рекомендовать лицам, не получившим завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, воздержаться от посещения ярмарок, — следует из распоряжения.

За подин раз посетить ярмарки смогут не более 1 000 человек.

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