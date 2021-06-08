Кузбасские власти разрешили отстрел лисиц из-за угрозы распространения бешенства

Согласно решению департамента, с 3 по 20 июня в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области разрешен отлов и отстрел взрослых самцов обыкновенной лисицы.

Речь идет о 15 животных в угодьях в Новокузнецком муниципальном районе (4 особи), а также в Топкинском (3 особи), Юргинском (6 особей), Яйском (1 особь) и Ленинск-Кузнецком (1 особь) муниципальных округах.

Отмечается, что в указанных районах зафиксировано превышение показателя максимальной численности лисицы на 1 000 га охотничьих угодий. Еще одной причиной отстрела стало возникновение угрозы заболевания бешенством.