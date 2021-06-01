Кузбасские власти раздадут более 38 тыс тонн угля нуждающимся

Акция "Благотворительный уголь", которая стала традиционной в шахтерском краю, стартовала 1 июня. За время ее проведения угольные компании рассчитывают раздать 38 100 тонн топлива тем гражданам, кто в этом больше всего нуждается. В общей сложности черное "золото" достанется 9 500 семей из Кемеровской области.

— Акция будет проходить во всех 34 муниципальных образованиях Кузбасса и продлится до конца сентября 2021 года, — сообщили в пресс-службе местной администрации.

В группу лиц, которые испытывают нужду входят: пенсионеры, не имеющие федеральных или региональных льгот на покупку угля, размер дохода которых не превышает 150% от прожиточного минимума, малоимущие семьи с детьми и кузбассовцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Власти отметили, что списки нуждающихся формируются на основании заявлений, которые поданны в органы социальной защиты по месту жительства.