Кузбасские власти рассмотрят возможность отсрочить введение QR-кодов для гостиниц

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский выступил с предложением не внедрять QR-коды в гостиницах области в ближайшее время. Отмечается, что ужесточение мер в связи с новогодними праздниками было отсрочено до 20 января 2022 года.

– Сейчас мы вышли как ведомство с предложением о продлении этой меры - по приостановке требования QR-кодов в коллективных средствах размещения. Но принимать такое решение будет губернатор, поэтому я пока не знаю, какое оно будет,– передает его слова "Интерфакс".

В настоящее время на территории региона сняты ограничения по времени работы для заведений общественного питания и ночных клубов. Однако если эпидемиологическая обстановка по COVID-19 изменится в худшую сторону, то власти вернут все запреты, заключил Пятовский.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса отложили введение QR-кодов для постояльцев гостиниц. Позже в местном правительстве прокомментировали решение. Что касается баров и кафе, то из-за различных ограничений и QR-кодов их выручка упала в среднем на 40%.