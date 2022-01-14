Кузбасские власти рассмотрят возможность отсрочить введение QR-кодов для гостиниц

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Введение QR-кодов в кузбасские гостиницы может быть отсрочено на неопределенный срок. О возможности отказаться от проверок граждан на наличие COVID-19 заявил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский выступил с предложением не внедрять QR-коды в гостиницах области в ближайшее время. Отмечается, что ужесточение мер в связи с новогодними праздниками было отсрочено до 20 января 2022 года.

Сейчас мы вышли как ведомство с предложением о продлении этой меры - по приостановке требования QR-кодов в коллективных средствах размещения. Но принимать такое решение будет губернатор, поэтому я пока не знаю, какое оно будет, передает его слова "Интерфакс".

В настоящее время на территории региона сняты ограничения по времени работы для заведений общественного питания и ночных клубов. Однако если эпидемиологическая обстановка по COVID-19 изменится в худшую сторону, то власти вернут все запреты, заключил Пятовский.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса отложили введение QR-кодов для постояльцев гостиниц. Позже в местном правительстве прокомментировали решение. Что касается баров и кафе, то из-за различных ограничений и QR-кодов их выручка упала в среднем на 40%.

Да!
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