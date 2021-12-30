Кузбасские власти рассказали о судьбе закрытого ТРЦ "Гринвич"

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Во время прямой трансляции с губернатором региона Сергеем Цивилевым, которая состоялась в эфире радиостанции "Маяк-Кузбасс", кемеровчане задали вопрос о судьбе закрытого "Гринвича".

Жители кузбасской столицы поинтересовались у местных властей о дальнейшей судьбе крупного ТРЦ "Гринвич", который по решению суда оказался закрыт из-за выявления нарушений пожарной безопасности.


На вопрос граждан отреагировали представители Министерства промышленности и торговли Кузбасса.

Сейчас собственник ТРК "Гринвич" устраняет нарушения, после чего его работа будет возобновлена. Решение о снятии обеспечительных мер может быть принято только судом, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что руководители "Гринвича" в Кемерове рассказали о ходе судебных разбирательств по поводу открытия комплекса.

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