Кузбасские власти рассказали о старте отопительного сезона

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Запуск отопления в Кемеровской области планируется с учетом условий осеннего подъема заболеваемости. Подробности подачи тепла озвучил губернатор региона Сергей Цивилев.

Так, глава шахтерского края Сергей Цивилев рассказал жителям области, что особенностью предстоящего отопительного сезона станет то, что он будет проходить в условиях осеннего подъема заболеваемости, а резкий скачек заражения граждан может повлиять на ситуацию с коронавирусом не в лучшую сторону.

– Поэтому надо своевременно, с учетом рекомендаций всех специалистов, подать тепло прежде всего в социальные объекты – детские сады, школы, больницы и жилые дома, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости, – указал губернатор.

Кроме того, в своих социальных сетях сегодня в среду, 8 сентября, он сообщил, что до старта отопительного сезона на территории региона осталась одна неделя. Из заявления следует, что батареи в домах кемеровчан нагреются уже на следующей неделе, 15 сентября.

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