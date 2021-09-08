Кузбасские власти рассказали о старте отопительного сезона

Так, глава шахтерского края Сергей Цивилев рассказал жителям области, что особенностью предстоящего отопительного сезона станет то, что он будет проходить в условиях осеннего подъема заболеваемости, а резкий скачек заражения граждан может повлиять на ситуацию с коронавирусом не в лучшую сторону.

– Поэтому надо своевременно, с учетом рекомендаций всех специалистов, подать тепло прежде всего в социальные объекты – детские сады, школы, больницы и жилые дома, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости, – указал губернатор.

Кроме того, в своих социальных сетях сегодня в среду, 8 сентября, он сообщил, что до старта отопительного сезона на территории региона осталась одна неделя. Из заявления следует, что батареи в домах кемеровчан нагреются уже на следующей неделе, 15 сентября.