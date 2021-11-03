Кузбасские власти рассказали о режиме работы пунктов вакцинации в праздники

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Работа пунктов вакцинации на территории Кемеровской области не приостановят в праздничные дни. Власти назвали список мест, где граждане смогут получить вакцину от COVID-19.

Предстоящие дни признаны выходными на федеральном уровне из-за праздников, однако отдых для работников пунктов вакцинации не предусмотрен. Об этом заявила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе брифинга, который прошел сегодня в среду, 3 ноября.

Для них нет праздников, нет выходных дней. В каждой медицинской организации выбираются конкретные пункты вакцинации, которые будут работать в выходные дни, – заключила чиновница.

При этом она подчеркнула, что режим работы медиков все-таки скорректирован: прием будет вестись до 18:00 в выходные дни. С ее слов, привиться граждане смогут в нескольких поликлиниках, их список власти разместили на сайте.

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