Кузбасские власти рассказали о размерах штрафов за нарушение QR-режима в торговых центрах

Нахождение на территории торгового центра без QR-кода попадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения") и может стать причиной штрафа.

В областной администрации рассказали Avoka.do, что

для должностных лиц размер административного штрафа составляет от 10 000 до 50 000 рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.



Отмечается, что при повторном нарушении или причинении вреда людям сумма штрафа увеличивается. Так, для должностных лиц – до 500 000 рублей или дисквалификация от года до трех лет; предпринимателям, не образовавшим юридическое лицо, и юрлицам – от 500 000 до миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

— Серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание людей либо создавшие угрозу наступления таких последствий, чреваты привлечением уже к уголовной ответственности на основании статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, — отметили в журналу ведомстве.

Ранее пользователи Сети создали петицию об отмене QR-кодов в Кузбассе.