Кузбасские власти рассказали о предпринимаемых действиях по устранению дефицита врачей

Жители шахтерского края поинтересовались на странице губернатора Сергея Цивилева, как будет решаться вопрос о нехватке врачей, поскольку накануне власти анонсировали масштабное строительство поликлиник по всему региону.

— "А работать там кто будет?"; "Мало построить, надо найти еще тех, кто там будет работать. Врачей нет элементарно"; "Нужно в действующих поликлиниках порядок навести. Работать некому", — массово задаются вопросом кузбассовцы.

На высказывания отреагировали в Минздраве Кузбасса, пояснив, что для ликвидации дефицита медработников предпринимаются различные меры. В частности, соцвыплата в размере 1 млн рублей для сотрудников, включенных в список дефицитных специальностей, а также единовременные выплаты для тех, кто отработал в больнице не менее пяти лет.

— Дополнительно предпринимаются меры для привлечения молодых медицинских специалистов в лечебные учреждения, в том числе предоставление служебного жилья, проводится целевое обучение студентов, — говорится в ответе министерства.

Напомним, накануне власти Кузбасса определили места строительства 34 новых поликлиник.