Кузбасские власти рассказали о пороках развития коронавирусных детей

Заражение опасным китайским вирусом беременных женщин влечет за собой серьезные последствия для здоровья ребенка в утробе матери. К такому выводу пришли медики, заключила во время брифинга первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

– Оно может нести очень серьезные, необратимые последствия для будущего ребенка. Может развиться сепсис, пороки развития, – прокомментировала чиновница.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты регионального Минздрава назвали число зараженных COVID-19 граждан, которые получают лечение в стационарах на кислородной поддержке и ИВЛ.