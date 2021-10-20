Кузбасские власти рассказали о планах по развитию Шерегеша

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обсудил на совещании в региональном правительстве программу развития Шерегеша на ближайшие годы.

Программа комплексного развития Шерегеша рассчитана на 2020-2025 годы и подразумевает расширение инфраструктуры курорта на юге Кузбасса.

— Уже выделены федеральные средства по программе социально-экономического развития Кузбасса. При этом должны быть соблюдены интересы кузбассовцев, поэтому будет разработана отдельная программа лояльности специально для жителей региона, — сказал Сергей Цивилев.

Отмечается, что в рамках программы предусмотрено восемь мероприятий по развитию Шерегеша с объемом финансирования 3,27 млрд рублей, в том числе 2,53 млрд рублей из федерального бюджета, 738,18 млн рублей — из областного. Также со стороны инвесторов будет вложено около 18 млрд рублей.


Планируется строительство аэропорта, дорог, системы водоснабжения и водоотведения, котельной, пожарно-спасательного депо, нового поликлинического комплекса.

Да!
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