Кузбасские власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди населения

По данным сводки за 10 ноября, в Кузбассе погибли еще четверо пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции.

– У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени, туберкулёза. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Беловском муниципальном округе.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 340 новых выявленных пациентах с COVID-19, что на сегодняшний день является рекордным приростом заболевших. Больше всего заболевших – в Новокузнецке и Кемерове.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 66 836 диагнозов "коронавирусная инфекция". В настоящее время продолжают получать лечение 2 550 человека, количество жертв достигло 1 501.