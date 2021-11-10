Кузбасские власти рассказали о новых жертвах коронавируса среди населения

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Несколько жителей Кемеровской области за сутки скончались от осложнений во время болезни COVID-19.

По данным сводки за 10 ноября, в Кузбассе погибли еще четверо пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции.

– У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы, заболевания печени, туберкулёза. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.
У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Беловском муниципальном округе.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 340 новых выявленных пациентах с COVID-19, что на сегодняшний день является рекордным приростом заболевших. Больше всего заболевших – в Новокузнецке и Кемерове.


Всего с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 66 836 диагнозов "коронавирусная инфекция". В настоящее время продолжают получать лечение 2 550 человека, количество жертв достигло 1 501.

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