Кузбасские власти рассказали о новых случаях заражения COVID-19 в регионе

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Согласно официальной информации, количество заболевших коронавирусом в Кемеровской области вновь увеличилось.

По состоянию на утро 24 декабря, 345 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Таким образом, общее количество случаев заболевания COVID-19 в регионе с начала пандемии возросло до 82 947.


Власти Кемеровской области обозначили следующее количество заразившихся за сутки на разных территориях:


Новокузнецк – 69, Кемерово – 61, Юрга – 34, Междуреченск – 26, Ленинск-Кузнецкий – 20, Прокопьевск – 16, Белово – 15, Анжеро-Судженск – 14, Мыски – 8, Березовский – 7, Топкинский МО – 7, Новокузнецкий МР – 7, Кемеровский МО – 6, Промышленновский МО – 6, Юргинский МО – 6, Калтан – 5, Осинники – 5, Полысаево – 5, Гурьевский МО – 5, Тяжинский МО – 4, Тисульский МО – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Краснобродский – 2, Крапивинский МО – 2, Киселевск – 1, Тайга – 1, Беловский МО – 1, Ижморский МО – 1, Мариинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1.


Кроме того, за минувшие 24 часа от коронавируса скончались пятеро жителей региона. Общее число жертв достигло 1 681. За сутки выздоровели 266 кузбассовцев, 6 985 остаются на лечении. Под наблюдением специалистов находятся 9 189 человек.

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