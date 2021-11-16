Кузбасские власти рассказали о доступных без QR-кодов общественных местах

Представитель местной власти напомнил жителям Кемеровской области, что с понедельника, 15 ноября, доступ в некоторые учреждения для граждан без QR-кодов или документов, подтверждающих отсутствие вируса в организме человека, будет закрыт.

Речь идет о следующих местах: объекты культуры, спорта, торговли, а также заведения общепита, где, по мнению правительства, наблюдается большое скопление людей.

— Также посещать данные места можно, предъявив справку врачебной комиссии, устанавливающей противопоказания к вакцинации. Действие данных ограничений не будет распространяться на аптеки, супермаркеты, гипермаркеты, расположенные в торговых комплексах, а также сельскохозяйственных ярмарок и базаров, — подытожил Малинин.

Новые правила не затрагивают работу гостиниц, туристических баз в регионе, также оказывать услуги без QR-кодов продолжат и кафе, рестораны, расположенные в указанных местах.