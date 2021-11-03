Кузбасские власти рассказали о 309 случаях заражения COVID-19 за сутки

Согласно актуальной информации на утро 3 ноября, коронавирусом за прошедшие сутки заболели 309 кузбассовцев. Еще пятеро жителей региона стали жертвами COVID-19.
О распределении заболевших по муниципалитетам Кемеровской области рассказали власти в официальном Telegram-канале:
Анжеро-Судженский городской округ — 5
Беловский городской округ — 21
Березовский городской округ — 1
Калтанский городской округ — 6
Кемеровский городской округ — 48
Киселевский городской округ — 15
Краснобродский городской округ — 2
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 8
Междуреченский городской округ — 24
Мысковский городской округ — 18
Новокузнецкий городской округ — 51
Осинниковский городской округ — 20
Полысаевский городской округ — 4
Прокопьевский городской округ — 21
Тайгинский городской округ — 4
Юргинский городской округ — 22
Беловский муниципальный район — 3
Гурьевский муниципальный район — 2
Ижморский муниципальный район — 2
Кемеровский муниципальный округ — 7
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 8
Прокопьевский муниципальный район — 1
Таштагольский муниципальный район — 4
Юргинский муниципальный округ — 6
Яшкинский муниципальный район — 4
Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Кузбассе заразились 64 545 человек, умерли – 1 473. За минувшие сутки выздоровели 256 жителей региона, еще 2 132 находятся на лечении. Под медицинским наблюдением – 18 410 человек.
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