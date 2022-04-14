Сегодня, 14 апреля, правительство Кузбасса приняло постановления о создании двух агломераций: Кемеровской и Новокузнецкой. Считается, что это закрепит исторически сложившуюся в регионе ситуацию и позволит в будущем участвовать в специальных федеральных программах. Таким образом, Кемеровская область стала третьей в стране, где статус агломераций закреплен законом, наряду с Томской и Белгородской, сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Кемеровская агломерация объединила: Кемерово, Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаевский, Тайгинский, Юргинский городские округа. А также Беловский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа.

Новокузнецкая агломерация включает в себя: Новокузнецкий, Гурьевский, Калтанский, Киселевский, Краснобродский, Междуреченский, Мысковский, Осинниковский, Прокопьевский городские округа и городские поселения Шерегешское, Мундыбашское, Спасское, Таштагольское, Темиртауское и Казское Таштагольского муниципального района. А также Новокузнецкий, Прокопьевский, Таштагольский муниципальные районы, кроме того, сельские поселения Сосновское, Красулинское и Кузедеевское, Терсинское Центральное, Загорское Новокузнецкого муниципального района, Усть-Кабырзинское, Каларское, Коуринское, Кызыл-Шорское Таштагольского муниципального района.

Ожидается, что создание агломераций обеспечит экономический рост и улучшит качество жизни населения, а также снимет ряд барьеров между муниципалитетами путем укрепления дорожно-транспортной и других инфраструктур.