Кузбасские власти раскрыли подробности смерти зараженного COVID-19 пациента

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В Кемеровской области скончался пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Власти сообщили подробности.

По данным на утро 13 июня, еще один человек не смог перенести заболевание коронавирусной инфекцией и скончался. Всего с нарастающим итогом в Кемеровской области умерли 748 человек. Подробности о новой жертве COVID-19 сообщили власти.

- У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе,- говорится в официальном комментарии.

Кроме того, за сутки медики выявили новые случаи заражения. Всего к настоящему моменту число зараженных достигло 37 862 . Из них 36 492 пациентов выздоровели.

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