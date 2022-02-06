Кузбасские власти раскрыли подробности смерти ещё девяти заражённых COVID-19

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Власти Кемеровской области сообщили о девяти жителях региона, которые скончались после заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.

По данным оперштаба Кузбасса по коронавирусу, сегодня, 6 февраля, скончалось 9 человек.

  • У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Белове.
  • У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.
  • У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.
  • У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек, ожирения. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

Всего с начала пандемии погибли 1954 кузбассовца.


Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе составило в 1512 человек за сутки.

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