Кузбасские власти раскрыли подробности предстоящей реконструкции аэропорта Кемерова

Согласно данным владельца, реконструкция кемеровского аэропорта имени А. А. Леонова будет финансироваться за счет федеральных средств в размере 3,5 миллиарда рублей, выделенных в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Первым шагом станет проектирование будущих работ. Для этих целей собственник заключил соглашение с АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта Ленаэропроект", который ранее со второго раза объявил аукцион на инженерно-изыскательные работы. Общая стоимость проектирования составит 119 миллионов рублей.

Как сообщается, в рамках реконструкции воздушной гавани предстоит переделать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, реконструировать и построить перрон, создать площадки для противооблединительной обработки, аварийно-спасательную станцию, а также восстановить патрульную автомобильную дорогу.

В региональном Минтрансе рассказали, что завершить проектно-изыскательские работы планируется в феврале 2022 года, а к строительству предварительно приступят уже в июне-июле того же года. Отмечается, что проведение реконструкции в работу аэропорта изменений не внесет, передает ТАСС.

Напомним, реконструкция объектов кемеровского аэропорта, а в частности ВПП, была внесена в проект развития Кузбасса после визита президента России Владимира Путина, который раскритиковал состояние полосы.