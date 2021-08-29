Кузбасские власти раскрыли подробности предстоящей реконструкции аэропорта Кемерова

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В министерстве транспорта Кузбасса, а также в холдинговой компании, владеющей воздушной гаванью в Кемерове, сообщили детали, касающиеся запланированной реконструкции объектов аэропорта.

Согласно данным владельца, реконструкция кемеровского аэропорта имени А. А. Леонова будет финансироваться за счет федеральных средств в размере 3,5 миллиарда рублей, выделенных в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.


Первым шагом станет проектирование будущих работ. Для этих целей собственник заключил соглашение с АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта Ленаэропроект", который ранее со второго раза объявил аукцион на инженерно-изыскательные работы. Общая стоимость проектирования составит 119 миллионов рублей.


Как сообщается, в рамках реконструкции воздушной гавани предстоит переделать искусственную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, реконструировать и построить перрон, создать площадки для противооблединительной обработки, аварийно-спасательную станцию, а также восстановить патрульную автомобильную дорогу.


В региональном Минтрансе рассказали, что завершить проектно-изыскательские работы планируется в феврале 2022 года, а к строительству предварительно приступят уже в июне-июле того же года. Отмечается, что проведение реконструкции в работу аэропорта изменений не внесет, передает ТАСС.


Напомним, реконструкция объектов кемеровского аэропорта, а в частности ВПП, была внесена в проект развития Кузбасса после визита президента России Владимира Путина, который раскритиковал состояние полосы.

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