Кузбасские власти прокомментировали взрывной рост цен на хлеб

0
Фото:  

Хлеб и иная выпечка подорожали не из-за дефицита продукции, а по причине увеличения затрат на производство. Подробности о повышении цен озвучили в кузбасском Минсельхозе.

В Минсельхозе Кузбасса заявили, что на текущий момент более 160 различных предприятий поставляют выпечку на социальные нужды. В общей сложности среднемесячное производство составляет 7 7,5 тысячи тонн. Из этого следует, что дефицита в данной категории товаров нет и не предвидится.


Что касается резкого скачка цен на хлебные изделия, то подорожание произошло из-за увеличения транспортных и энергетических расходов, затрат на сырье, ингредиенты, упаковку, запчасти для оборудования.

Для стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке Правительство РФ выделило средства на поддержку предприятий хлебопечения. В Кузбасс на эти цели будет направлено 52,3 миллиона рублей, прокомментировал министр Андрей Ариткулов.

Однако, производителям следует учитывать тот факт, что поддержкой от государства смогут воспользоваться только предприятия, которые зафиксирую цены на одном уровне, без дальнейшего повышения.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что цены на хлеб в Кузбассе подскочат на 10% в апреле текущего города. Подробности об увеличении стоимости на местную выпечку рассказал генеральный директор ООО "Кузбассхлеб" Владимир Сафьянов. Он также отметил, что уже уведомил УФАС, прокуратуру и региональное правительство о своем решении.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35360

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined