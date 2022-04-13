Кузбасские власти прокомментировали взрывной рост цен на хлеб

В Минсельхозе Кузбасса заявили, что на текущий момент более 160 различных предприятий поставляют выпечку на социальные нужды. В общей сложности среднемесячное производство составляет 7 – 7,5 тысячи тонн. Из этого следует, что дефицита в данной категории товаров нет и не предвидится.

Что касается резкого скачка цен на хлебные изделия, то подорожание произошло из-за увеличения транспортных и энергетических расходов, затрат на сырье, ингредиенты, упаковку, запчасти для оборудования.

– Для стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке Правительство РФ выделило средства на поддержку предприятий хлебопечения. В Кузбасс на эти цели будет направлено 52,3 миллиона рублей, – прокомментировал министр Андрей Ариткулов.

Однако, производителям следует учитывать тот факт, что поддержкой от государства смогут воспользоваться только предприятия, которые зафиксирую цены на одном уровне, без дальнейшего повышения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что цены на хлеб в Кузбассе подскочат на 10% в апреле текущего города. Подробности об увеличении стоимости на местную выпечку рассказал генеральный директор ООО "Кузбассхлеб" Владимир Сафьянов. Он также отметил, что уже уведомил УФАС, прокуратуру и региональное правительство о своем решении.