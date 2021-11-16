Кузбасские власти прокомментировали введение QR-кодов

0
Фото:  

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о причинах, которые вынудили его принять решение о введении в регионе систему QR-кодов.

Так, со слов главы Кузбасса, усилить меры борьбы с гражданами, пренебрегшими прививкой от COVID-19, власти решились после резкого снижения темпов вакцинации на территории региона. По этой причине в области введены QR-коды, без которых местные жители не смогут попасть в некоторые общественные места.

– Я не хотел вводить QR-код. Мы по темпам вакцинации с лета с 8 места в стране скатились до 80, по уровню вакцинации чуть-чуть получше, – заключил Цивилев.

Также он подчеркнул, что власти озабочены низким показателем привитых от опасного вируса пенсионеров. С его слов, большая часть пациентов с тяжелым течением COVID-19 – это кузбассовцы старше 60 лет.


Поскольку информирование пожилых людей о последствиях перенесенного коронавируса не принесло желаемых результатов, то правительству пришлось пойти на крайние меры, что бы люди начали чаще записываться на вакцинацию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31052

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined