Кузбасские власти прокомментировали введение QR-кодов

Так, со слов главы Кузбасса, усилить меры борьбы с гражданами, пренебрегшими прививкой от COVID-19, власти решились после резкого снижения темпов вакцинации на территории региона. По этой причине в области введены QR-коды, без которых местные жители не смогут попасть в некоторые общественные места.

– Я не хотел вводить QR-код. Мы по темпам вакцинации с лета с 8 места в стране скатились до 80, по уровню вакцинации чуть-чуть получше, – заключил Цивилев.

Также он подчеркнул, что власти озабочены низким показателем привитых от опасного вируса пенсионеров. С его слов, большая часть пациентов с тяжелым течением COVID-19 – это кузбассовцы старше 60 лет.

Поскольку информирование пожилых людей о последствиях перенесенного коронавируса не принесло желаемых результатов, то правительству пришлось пойти на крайние меры, что бы люди начали чаще записываться на вакцинацию.