Кузбасские власти прокомментировали введение нерабочих дней

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Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина высказалась о введении нерабочих дней в октябре и декабре.

Согласно указу президента страны Владимира Путина, с целью сдерживания распространения вируса COVID-19 на территории страны в октябре и ноябре текущего года введены дополнительные нерабочие дни.


В Кемеровской области решение высшего правительства уже прокомментировали. Высказалась о выходных днях первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

— Мы обращаемся к кузбассовцам и призываем провести эти дни правильно, то есть постараться избежать публичных мест: торговых центров, кинотеатров, мест массового скопления народа. Провести это время с семьей, позаботиться о своих родных и близких, — заявила чиновница в своем обращении.

При этом она отметила, что гражданам, до настоящего времени не прошедшим вакцинацию, следует поставить прививку от коронавирусной инфекции, а вот переболевшим Зеленина предложила проверить свое здоровье и пройти бесплатную углубленную диспансеризацию.

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