Кузбасские власти прокомментировали возможность отмены QR-кодов

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Специалист кузбасского Минздрава прокомментировала ситуацию с ужесточением ограничений по противодействию опасному вирусу COVID-19.

В ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Оксана Абросова заявила, что QR-код при посещении мест массового скопления людей будет отменен тогда, когда прививку от опасного китайского вируса поставит большая часть населения, в противном случае гражданам следует носить при себе документы о прохождении вакцинации.

– Нам надо вакцинировать 80% населения в возрасте 18+. Как только мы переломим ситуацию, прекратится рост, пойдет снижение, тогда и вопрос с учетом этого уже будет решаться, – высказалась медик.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти рассказали о выдаче QR-кодов непривитым от COVID-19 кузбассовцам.

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