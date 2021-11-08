Кузбасские власти прокомментировали сокращение действия QR-кодов о вакцинации

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Власти Кемеровской области объяснили жителям региона, что срок действия их сертификатов о вакцинации сегодня уменьшился из-за массового сбоя.

Жители Кемеровской области сегодня утром, 8 ноября, обнаружили, что срок действия их QR-кодов о вакцинации сократился вдвое. Так, изначально действие справки было рассчитано на 12 месяцев, однако, в понедельник время сократилось вдвое. Свое недоумение кузбассовцы выразили в социальных сетях.


На инцидент отреагировали местные власти. Они заверили, что людям не о чем беспокоиться и оправдали неприятные для граждан изменения техническими работами на портале госуслуг.

– Некоторые пользователи Портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на шесть месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на Портале госуслуг, – прокомментировали в Минцифры.

Также представители ведомства указали, что сбои в работе портала уже устранены, он оказывает услуги в штатном режиме, а это значит, что срок действия QR-кодов остался прежним – один год.

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