Кузбасские власти прокомментировали рост цен на продукты

По информации министерства, увеличение цены на овощи и фрукты произошло не только в Кузбассе, но и по всей стране, а само явление является сезонным.

– Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. Рост имеет объективные причины и характерен для всей России, – сообщили в ведомстве.

По данным на 14 июля, проверка выявила причины происходящего. Во-первых, это сезонный фактор, во-вторых, увеличение спроса на товар. Вместе с тем нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано.





Власти отметили, что на сегодняшний день ситуация находится на контроле, организованы мониторинги розничных цен на некоторые товары первой необходимости