Кузбасские власти прокомментировали рост цен на картофель

Жители кузбасской столицы высказали в соцсетях губернатора Сергея Цивилева недоумение по поводу скачков цены на картофель. По их словам, за десять дней продукт значительно подорожал.

— Заехали с мужем <...>, а ценник 31 рубль, мы в шоке. 10 дн. назад я лично <...> заходила и был по 20р! Это вообще как, говорили, что борщевой набор подешевел? А год назад покупали у них же по 12 рублей (авт.стиль сохр. — прим.ред.), — написала кемеровчанка.

На обращение отреагировали в кузбасском Минсельхозе, отметив, что цена зависит от затрат на производство.

— Это горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, семена, средства защиты растений, электроэнергия и т.д. Данные виды затрат возросли, в связи с чем и произошел рост себестоимости производимого готового продукта, — говорится в ответе.

Также в министерстве добавили, что рост цент не выходит за рамки допустимого и находится на контроле РЭК и УФАС Кузбасса.