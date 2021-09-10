Кузбасские власти прокомментировали новые смерти пациентов с коронавирусом

Сегодня в пятницу, 10 сентября, власти Кемеровской области объявили, что на территории региона после заражения китайским вирусом скончались еще шесть человек.

– У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии почек. Она проживала в Белове.

У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, онкопатологии. Она проживала в Белове.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе, – указано в тексте сообщения.

Также, согласно последним данным, за прошедший день в регионе был выявлено еще 166 зараженных.

Всего к настоящему времени с начала пандемии в Кузбассе диагноз COVID-19 был поставлен 53 569 раза. Сегодня продолжают получать лечение 1 496 человека. Число жертв вируса достигло 1 189.