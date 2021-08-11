Кузбасские власти продлили усиленные коронавирусные запреты

Кузбассовцы продолжат жить в условиях жестких ковидных запретов, поскольку региональные власти опубликовали распоряжение о продлении действия ограничений.

Данные меры будут действовать на всей территории шахтерского края вплоть до 25 августа, о чем сказано в документе.

Таким образом, почти до конца лета жителям Кемеровской области придется соблюдать ряд правил. Места общепита не будут работать с 2:00 до 6:00 (кроме доставок и заказов навынос), запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием более 50 человек, закрыты фудкорты, до 50% снижена заполняемость кинотеатров и театров, спортобъектов.

По истечении указанного срока власти могут снова продлить действие указанных запретов.