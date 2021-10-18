Кузбасские власти продлили режим НМУ в четырех муниципалитетах

В Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 18:00 19 октября. В Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске ограничения будут действовать до 18:00 20 октября.

– Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух, – сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Напомним, ранее кузбасскую столицу накрыл едкий дым, поскольку из-за отсутствия ветра и осадков в воздухе скопились вредные вещества. Затем в нескольких муниципалитетах власти запланировали ввести режим НМУ, который продлевается по мере окончания. В результате проверкой качества воздуха в Кемерове занялась прокуратура.