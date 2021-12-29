Кузбасские власти продлили ограничения по коронавирусу

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Власти Кемеровской области опубликовали документ, продлевающий сроки антиковидных мер в регионе.

Накануне, 28 декабря, на сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса вышло распоряжение, подписанное губернатором области Сергеем Цивилевым. Согласно данному документу, меры, введенные в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будут вновь продлены.

"Продлить по 31.01.2022 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением ... "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в распоряжении.

Кроме того, распоряжение расширило количество мест, где необходимо предъявлять QR-код. В данную категорию вошли салоны оптики.


Ранее редакция AVOKADO писала о временном ослаблении ограничений для общепита в Кузбассе. Некоторые жители региона заявили о готовности выйти на митинг против QR-кодов.

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