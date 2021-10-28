Кузбасские власти продлили коронавирусные ограничения до зимы

Согласно новому распоряжению губернатора от 28 октября, весь следующий месяц в Кузбассе коронавирусные запреты будут актуальны.

– Продлить по 30.11.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением <...> "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", – говорится в документе.

Продлевается также и срок мероприятий, предусмотренных распоряжением "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Это предполагает, что вплоть до начала зимы кузбассовцам нужно будет носить маски, в торговых центрах будут закрыты фудкорты, места общепита, театры, кинотеатры также сохранят ограничения в работе.

Ранее сообщалось, что власти изменили ограничения по COVID-19 на период нерабочих дней.