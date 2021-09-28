Кузбасские власти продлили действие ковидных ограничений

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Коронавирусные ограничения сохранятся в Кемеровской области до конца следующего месяца.

В связи со сложившейся в шахтерском крае эпидситуацией власти решили оставить в силе ковидные ограничения, что следует из распоряжения, опубликованного во вторник, 28 сентября.

— Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19): продлить по 31.10.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), — говорится в документе.

Таким образом, режим повышенной готовности, действующий на территории региона с весны прошлого года, продлен еще на месяц. Это означает, что кузбассовцам по-прежнему придется носить маски в общественных местах.


Также сохраняется в силе и действие распоряжения "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно нему, ограничения распространяются на работу фуд-кортов, места общепита, заполняемость кинозалов и прочее.


Напомним, за прошедшие сутки еще более сотни кузбассовцев столкнулись с вирусом.

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