Кузбасские власти потратят почти 80 млрд рублей на строительство четырех эко-курортов в Междуреченске

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, ТРК "Междуреченск" позволит создать в регионе альтернативную экономику и вывести из монозависимости более десяти городов Кузбасса, в том числе Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Киселевск, Осинники, Прокопьевск и другие.

Программа развития проекта включает создание четырех круглогодичных эко-курортов: Черный Салан – "Таежная цивилизация", гора Югус – "Вход в тайгу", Поднебесные Зубья – "Полное погружение в тайгу" и Сибирские Мегалиты – "Легенды силы гор юга Кузбасса".

– Ожидается, что к 2030 году "ТРК-Междуреченск" принесет 21 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, плюс мультипликативный эффект налогов, уплаченных региональными поставщиками ТРК в объеме более 11,5 млрд рублей, – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На развитие проекта власти запланировали потратить 78 млрд рублей инвестиций. Предполагается, что ежегодно на кузбасские курорты будут приезжать до миллиона туристов, 30% из которых – иностранцы.