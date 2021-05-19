Кузбасские власти потратят почти 80 млрд рублей на строительство четырех эко-курортов в Междуреченске

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Власти Кузбасса провели встречу, в рамках которой обсудили со специалистами и инвесторами создание туристско-рекреационного кластера (ТРК) "Междуреченск", который подразумевает организацию четырех круглогодичных курортов.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, ТРК "Междуреченск" позволит создать в регионе альтернативную экономику и вывести из монозависимости более десяти городов Кузбасса, в том числе Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Киселевск, Осинники, Прокопьевск и другие.


Программа развития проекта включает создание четырех круглогодичных эко-курортов: Черный Салан – "Таежная цивилизация", гора Югус – "Вход в тайгу", Поднебесные Зубья – "Полное погружение в тайгу" и Сибирские Мегалиты – "Легенды силы гор юга Кузбасса".

– Ожидается, что к 2030 году "ТРК-Междуреченск" принесет 21 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, плюс мультипликативный эффект налогов, уплаченных региональными поставщиками ТРК в объеме более 11,5 млрд рублей, – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На развитие проекта власти запланировали потратить 78 млрд рублей инвестиций. Предполагается, что ежегодно на кузбасские курорты будут приезжать до миллиона туристов, 30% из которых – иностранцы.

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