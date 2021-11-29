Из официального документа следует, что решение о введении ЧС на территории шахтерского края принято в связи с массовой гибелью людей на "Листвяжной".

— В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная": ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация", — указано в распоряжении.

Таким образом, общее руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации, как и контроль за исполнением документа, остается за губернатором.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что количество погибших на шахте "Листвяжная" достигло 52 человек. Правда позже оказалось, что один из горноспасателей выжил и самостоятельно выбрался из под земли на поверхность. Врачи рассказали о его состоянии.