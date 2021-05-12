Кузбасские власти после теракта в Казани поручили проверить школы на соответствие безопасности

Из решения АТК, которое было принято накануне, следует, что со среды, 12 мая, в образовательных учреждениях культуры, спорта и, в том числе, социальной защиты региона будут проведены проверки
на соответствие требованиям безопасности.
– По результатам проверок будут приняты дополнительные решения, – сообщили в Telegram-канале "Цивилев.Life".
Кроме того, антитеррористической комиссией проведено совещание с руководителями образовательных учреждений Кузбасса.
Ранее редакция Avokado сообщала, что 11 мая, в гимназии № 175 в Казани прошла стрельба. По официальной информации, в результате происшествия скончались восемь человек: семеро детей и учитель.
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