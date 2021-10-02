Кузбасские власти попросили Путина помочь с модернизацией детсадов из СССР

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В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о необходимости модернизировать детские сады в регионе, поскольку большая часть из них была построена еще во времена СССР.

Со слов губернатора Кузбасса, местные детсады нуждаются в капитальном ремонте. Так, многие здания были возведены в СССР и сейчас их необходимо модернизировать. При этом, глава области в разговоре с Путиным отметил, что обновление имеющихся объектов обойдется бюджету дешевле, нежели строительство новых учреждений для дошколят.


Также зашла речь и об комфорте для граждан, которые привыкли отводить и забирать детей из детских садов, расположенных на территории возле домов.


Данная программа будет реализована за ближайшие пять лет. Капитальный ремонт включит в себя и полное техническое переоснащение учреждений. На выделенные средства планируют закупить новую мебель, игрушки для малышей, а так же специальное оборудование, электронику.

Да!
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