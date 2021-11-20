Кузбасские власти подписали соглашение о развитии круглогодичного туризма

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Губернатор Кемеровской области заключил соглашение с корпорацией, занимающейся активизацией внутреннего туризма в России.

Накануне, 19 ноября, глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение, согласно которому в регионе будут активно развиваться две турзоны: спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" и туристско-рекреационный кластер "Междуреченск", сообщают в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области. Предполагается, что результатом этого станет появление в области современных курортов и гостиниц, усовершенствованных маршрутов для путешествий, а также создание системы, которая позволит с удобством перемещаться между туристическими объектами.

— Одна из ключевых задач подписанного соглашения — создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на территории Кузбасса. Особенно важно отметить, что эти совместные проекты принесут региону дополнительные рабочие места, для людей появится новая социальная инфраструктура, — в целом развитие курортов приведет к повышению уровня жизни в Кузбассе, — заявил Сергей Цивилев.

В соглашении с АО "Туризм.РФ" оговаривается, что развитие туристических зон будет вестись с соблюдением условий по сохранению местной природы, традиций, национальных и религиозных особенностей жителей Кузбасса.

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