Кузбасские власти подадут заявку на проведение ЧМ по боксу в 2025 году

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Власти Кемеровской области заявили о намерении составить заявку, чтобы претендовать на проведение чемпионата мира по боксу в 2025 году.

О планах провести в Кузбассе чемпионат мира по боксу среди мужчин рассказал губернатор шахтерского края Сергей Цивилев в своем Instagram-аккаунте. Однако он отметил, что спортивное мероприятие состоится только в 2025 году и сейчас власти намерены приложить усилия к составлению заявки.

— Мы в очередной раз доказали, что Кузбасс может качественно организовывать самые статусные соревнования. Будем готовить заявку на проведение в нашем регионе чемпионата мира в 2025 году, — заключил он.

Также в тексте к публикации глава региона указал, что в этом году на территории области в минувшую субботу, 4 сентября, уже состоялся чемпионат России по боксу. Участниками спортивного мероприятия стали почти 400 борцов из разных уголков страны.


Теперь победителям боев появилась возможность претендовать на представление России в рамках ЧМ в Сербии. По мнению Сергея Цивилева, Кузбасс имеет ресурсы для организации и достойного уровня проведения следующего крупного спортивного мероприятия.

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