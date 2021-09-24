Кузбасские власти планируют разрешить строительство жилых домов выше 16 этажей

В 2021-2022 годах планируется подготовка проекта внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, о чем говорится в ответе Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса на запрос.

Речь идет о разрешении строить жилые дома выше 16 этажей. В настоящее время это запрещено в связи с мораторием, введенным еще в 2013 году бывшим губернатором после мощного землетрясения около Белова.

В ведомстве отметили, что во время принятия решения будут учитываться состав и плотность населения, природно-климатические условия, прогноз соцразвития и установленные нормативы проектирования.

Также из опубликованных администрацией Кемерова документов стало известно, что специализированный застройщик "Програнд" запросил разрешение построить на Притомском проспекте, 21Б, 23, 23а, 23Б, высотки с 20 надземными и одним подвальным этажами.