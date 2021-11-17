Кузбасские власти перечислили препараты для повторной вакцинации от COVID-19

Повторная вакцинация в Кемеровской области возможна любой из четырех известных в России вакцин, подробности в ходе брифинга озвучила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.
— Повторная вакцинация проводится любой из доступных вакцин. Сегодня в Российской Федерации зарегистрированы четыре вакцины: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", — перечислила медик.
Также она указала, что жители региона проходят вакцинацию в таком же порядке, как это было при первичном проставлении препарата. Таким образом, введение двух компонентов вакцины требуется при проставлении "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак", а "Спутник Лайт" только один раз.
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