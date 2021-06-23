Кузбасские власти озвучили схему работы медиков при отсутствии вакцины

Абросова в записи, которая появилась в Telegram-канале кузбасского правительства, заявила, что несмотря на стабильные поставки вакцины в Кемеровскую область, в некоторых случаях могут произойти ограничения.

Так, с ее слов, в случае если в медицинском учреждения в день записи будет отсутствовать нужный препарат, то врачу необходимо перезаписать пациента на другой день.

– В случае, если в учреждении в наличии нет вакцины, медицинские работники обязаны записать ваши данные и пригласить вас, как только на их пункт вакцинации поступит вакцина – заключила чиновница.

Ранее редакция АVOKADO сообщала, что власти начнут контролировать ход вакцинации в Новокузнецке. Также в общей сложности восемь тысяч человек поставили вакцину от COVID-19 за сутки на территории Кемеровской области.